تكرار معاناة حكم الدكتاتورية

2020/02/07 | 23:33 - المصدر: ايزيدي 24

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يسرى علي الداؤدي ان محافظة نينوى معروفة بتعدد مكوناتها والبعض يقول عنها أسوة بمحافظة او محافظتين أخرتين انها (عراق مصغر) بمعنى انها تحتوي على كل المكونات المجتمعية التي تتواجد في العراق.وان مجلس محافظة نينوى كان، ومن اجل الحفاظ على حقوق المكونات، يحتوي على ممثلين لكافة المكونات المتواجدة، لكن الذي حصل الان هو ان …

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