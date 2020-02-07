بايرن ميونخ يكشف سبب تجاهله ضم رونالدو

2020/02/07 | 23:34 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أوضح هيربيرت هاينر، رئيس نادي بايرن ميونخ، حقيقة اهتمام العملاق الألماني بضم النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، لاعب يوفنتوس.

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