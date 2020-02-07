بايرن ميونيخ يرفض التعاقد مع كريستيانو رونالدو

2020/02/07 | 23:37 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- نادي بايرن ميونيخ الألماني يرفض فكرة التعاقد مع البرتغالي كريستيانو رونالدو نجم يوفنتوس الإيطالي

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