2020/02/07 | 23:45 - المصدر: دواروز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- التحالف يقصف داعش في مناطق كوردستانية هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع دواروز الإلكتروني بتاريخ: 2020/02/07 | 23:45.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع دواروز.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (التحالف يقصف داعش في مناطق كوردستانية) نشر أولاً على موقع (دواروز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (التحالف يقصف داعش في مناطق كوردستانية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (دواروز).