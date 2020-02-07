هبوط حاد بسعر الليرة التركية مقابل الدولار بعد تصريحات الخزانة الامريكية

2020/02/07 | 23:48 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- هبط سعر صرف الليرة التركية لأدنى مستوياته منذ شهر مايو الماضي، وذلك بعد تعليق لوزير الخزانة التركية أشار فيه.الا ان البنك المركزي قد يواصل خفض أسعار الفائدة.وتراجعت الليرة بنسبة 0.6% إلى 6.0275 مقابل الدولار، وتمضي على مسار تسجيل أكبر انخفاض يومي في أسابيع، حيث سجلت أمس الخميس 5.9887.

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