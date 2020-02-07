2020/02/07 | 23:58 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- (شاهد)..الأغاني الشعبية المصرية بين هجوم نجوم الصف الأول والاكتساح الجماهيري (المستقلة) – منى شعلان/ على الرغم من إنتشار فن «المهرجانات الشعبية»، بقوة داخل المجتمع المصري، إلا أن مطربي المهرجانات يبحثون عن فرصة لهم فى الإعتراف بهم وبفنهم ، داخل المجتمع الفني، واعتمادهم رسميًا داخل نقابة المهن الموسيقية.وبين ترحيب المجتمع ورفض النقابة لهم ، […]

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