اهل الحق: هناك تدخل خارجي واضح لاختراق التظاهرات السلمية

2020/02/07 | 23:59 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اكد عضو المكتب السياسي لحركة عصائب اهل الحق، سعد السعدي، اليوم الجمعة، بوجود تدخلات خارجية في سير وتوجيه التظاهرات السلمية بغية حرفها عن مسارها.وقال السعدي في تصريح لـ”العهد”، انه “يجب على الحكومة اخذ دورها في بسط الامن وطرد المخربين”، مؤكدا، ان “الحكومة ملزمة بتوفير المطالب المشروعة للمتظاهرين السلميين”.واضاف، ان “هناك تقصير واضح في […]

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