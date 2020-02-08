جهاد عقل - هل هو اعتراف بفشل سوق العمل الحر؟

2020/02/08 | 00:20 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #جهاد_عقل التقرير الصادر عن "منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية" (OECD) تحت عنوان "التفاوض طريقنا الأسمى - المفاوضة الجماعية في عالم متغير من العمل" يمتد على 270 صفحة، أثار العديد من ردود الفعل المتباينة، بل والمثيرة، خاصة وأنه حمل في طياته معطيات منافية لمواقف أولئك الخبراء المعادين للتنظيم النقابي والاتفاقيات الجماعية والعمل المُنَظَم، والمؤيدين لما سُمي "اقتصاد السوق" و "اقتصاد المعلومات"، وكل ما يتعلق......

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