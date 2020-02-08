ريتا عودة - ((توأم الرُّوح))

2020/02/08 | 00:20 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #ريتا_عودة أبيعُ الدّنيا وكُلَّ ما فيها لأشتريكَ حُلُما وَرْديًّاأزليًّا ..أتَى بَرْقا وَرَعْدًا وأقواسَ قُزَحِالحِنِيَّة،تَوَّجَنِي لمَعْبَدِهِ نَبِيَّة..أهْدَانِي لبَحْرِهِ حُوريَّة..هَدْهَدَ رُوحِيعلى سريرِ مِنْ حَريرٍفَتَدَفَّقَالمَطَرُجَدَاولَ..جَدَاولَ..رَوَّى بَسَاتينِيالعِجَافِ،فَاخْضَّرَ فِرْدَوْسِيوَتَنَ......

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