2020/02/08 | 00:20 - المصدر: الحوار المتمدن
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- #لمى_محمد لم يرد العراقيون سوى الطمأنينة..
وكان في حبهم لبعضهم من الله آية...أحبوا الدين ..
فحاربهم ملوك الطوائف...
لاجديد ..
كتابنا كتاب استعارة و كناية...أرادوا وطن..
فقتلهم مدّعوا حب الوطن...قالوا عن أملهم كذبة..
وهم..جنحة و جناية...من العرب من لا يبالي بهم..
بانتظار ستار مسرح ونهاية...لم يعلموا بعد أن في ثورة العراق خلاصهم أيضاً..
و أن العراق كمان كان دوما......
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (#لمى محمد - وأمّا بنعمة ربك فحدّث - بساطة 7-) نشر أولاً على موقع (الحوار المتمدن) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
وكان في حبهم لبعضهم من الله آية...أحبوا الدين ..
فحاربهم ملوك الطوائف...
لاجديد ..
كتابنا كتاب استعارة و كناية...أرادوا وطن..
فقتلهم مدّعوا حب الوطن...قالوا عن أملهم كذبة..
وهم..جنحة و جناية...من العرب من لا يبالي بهم..
بانتظار ستار مسرح ونهاية...لم يعلموا بعد أن في ثورة العراق خلاصهم أيضاً..
و أن العراق كمان كان دوما......
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (#لمى محمد - وأمّا بنعمة ربك فحدّث - بساطة 7-) نشر أولاً على موقع (الحوار المتمدن) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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