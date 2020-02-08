لمى محمد - وأمّا بنعمة ربك فحدّث - بساطة 7

2020/02/08 | 00:20 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #لمى_محمد لم يرد العراقيون سوى الطمأنينة..وكان في حبهم لبعضهم من الله آية...أحبوا الدين ..فحاربهم ملوك الطوائف...لاجديد ..كتابنا كتاب استعارة و كناية...أرادوا وطن..فقتلهم مدّعوا حب الوطن...قالوا عن أملهم كذبة..وهم..جنحة و جناية...من العرب من لا يبالي بهم..بانتظار ستار مسرح ونهاية...لم يعلموا بعد أن في ثورة العراق خلاصهم أيضاً..و أن العراق كمان كان دوما......

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