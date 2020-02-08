الولايات المتحدة تعلن استعدادها لتقديم 100 مليون دولار للصين والدول الأخرى لمواجهة

2020/02/08 | 00:27 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم - متابعة

أعلن وزير الخارجية الأمريكي، مايك بومبيو، أن بلاده مستعدة لتقديم 100 مليون دولار للصين والدول الأخرى التي ضربها فيروس "كورونا" الجديد لمكافحة الوباء.وقال بومبيو، في بيان أصدره مساء اليوم الجمعة، إن "الولايات المتحدة تعلن استعدادها لإنفاق حتى 100 مليون دولار أمريكي عبر الصناديق الموجودة لمساعدة الصين والدول المنكوبة الأخرى، إن كان مباشرا أو عن طريق مؤسسات متعددة الأطراف، لاحتواء ومكافحة النوع الجديد لفيروس كورونا".

واعتبر بومبيو أن "هذا الالتزام، إلى جانب ملايين الدولارات التي تم التبرع بها بسخاء من قبل القطاع الخاص الأمريكي، يظهر الزعامة القوية للولايات المتحدة.

وأشار في هذا السياق إلى أن الخارجية الأمريكية أسهمت، في وقت سابق من الأسبوع، في نقل نحو 17.8 طن من الأدوية والمعدات الطبية كتبرعات، بينها الأقنعة والمراييل وأقنعة التنفس والمواد الحيوية الأخرى، قائلا إن "هذه التبرعات تمثل دليلا على سخاء الشعب الأمريكي".

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قال فريق علماء من جامعة هونغ كونغ للعلوم والتكنولوجيا، إنهم اخترعوا أسرع جهاز لتشخيص الإصابة بفيروس "كورونا" الجديد، وفقا لما نشرته وكالة الأنباء الألمانية.

وأوضح العلماء في مؤتمر صحفي اليوم الجمعة في معرض الكشف ع

بغداد اليوم- متابعة

أصبحت فرنسا الدولة النووية الوحيدة في الاتحاد الأوروبي بعد خروج بريطانيا منه.

وأكد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، في خطاب حول استراتيجية فرنسا للدفاع والردع النووي ألقاه اليوم الجمعة، أمام ضباط فرنسيين وملحقين عسكريين، بحضو

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أفادت مجلة "فوربس" الأمريكية، بأن دولة قطر اتخذت خطوة نحو الحصول على سلاح بحري، سيغير جذريا ميزان القوى في منطقة الخليج.

وأوضحت المجلة أن قطر قد تصبح أول دولة خليجية عربية تبدأ بتشغيل الغواصات العسكرية، مشيرة إلى مذ

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