الزراعة النيابية: العراق سيشهد اكتفاء ذاتيا لاغلب المحاصيل الزراعية

2020/02/08 | 00:29 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اكد رئيس لجنة الزراعة والمياه والاهوار النيابية سلام الشمري، اليوم الجمعة، ان “العراق سيشهد اكتفاءً ذاتيا لاغلب المحاصيل الزراعية خلال العام الحالي.وقال الشمري في بيان حصلت عليه “العهد نيوز”، ان “الخطط المشتركة لوزارتي الزراعة والموارد المائية بدعم ومتابعة مستمرة من اللجنة النيابية ابرزت حالة اكتفاء ذاتي شبه كامل لاغلب المحاصيل الزراعية والنباتية والحيوانية”.واضاف […]

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