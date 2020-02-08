حقوق الإنسان: /٧٢/ ناشطاً مصيرهُم مجهول

2020/02/08 | 00:34 - المصدر: الحل الاخباري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- رصد – الحل العراق تستمر الاحتجاجات العراقية، ومعها تستمر التقارير التي تصدر بين أيامٍ وأيام، بشأن عدد الضحايا في تلك الاحتجاجات، التي خرجت ضد فساد حكومة #بغداد، كما يقولون منذ […]

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