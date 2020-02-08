اعلان رسمي عن عدد قتلى التظاهرات وأبناء الجنوب:الجميع انقلبوا ضدنا إلا السيستاني

2020/02/08 | 00:36 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد‭-‬عبدالحسين‭ ‬غزال‭ -‬الديوانية‭ – ‬الزمان‭ ‬ ‭ ‬أفادت‭ ‬مفوضية‭ ‬حقوق‭ ‬الانسان‭ ‬الحكومية‭ ‬في‭ ‬تقرير‭ ‬نشرته‭ ‬الجمعة‭ ‬ان‭ ‬543‭ ‬شخصا‭ ‬على‭ ‬الأقل‭ ‬قتلوا‭ ‬منذ‭ ‬بداية‭ ‬التظاهرات‭ ‬المناهضة‭ ‬للسلطة‭ ‬في‭ ‬العراق‭ ‬في‭ ‬الأول‭ ‬من‭ ‬تشرين‭ ‬الأول‭/‬اكتوبر‭ ‬الماضي،‭ .‬ولم‭ ‬تعلن‭ ‬وزارة‭ ‬الصحة‭ ‬عن‭ ‬أي‭ ‬حصيلة‭ ‬باستثناء‭ ‬اليوم‭ ‬الاول‭ ‬من‭ ‬التظاهرات،‭ ‬التي‭ ‬تطالب‭ ‬برحيل‭ ‬الطبقة‭ ‬السياسة‭ ‬الحاكمة‭ ‬المتهمة‭ […]

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