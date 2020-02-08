الحزبي المستقل

2020/02/08 | 00:36 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- د.فاتح عبدالسلام لكثرة‭ ‬الأحزاب‭ ‬والكتل‭ ‬والقوى‭ ‬والمحاور‭ ‬السياسية‭ ‬،‭ ‬بات‭ ‬الإعلان‭ ‬عن‭ ‬المضي‭ ‬لتشكيلة‭ ‬حكومة‭ ‬في‭ ‬بغداد‭ ‬من‭ ‬المستقلين‭ ‬ضرباً‭ ‬من‭ ‬الأوهام‭ ‬التي‭ ‬تتناسل‭ ‬بسرعة‭ ‬في‭ ‬الجو‭ ‬العراقي‭ ‬العام‭ .‬ باتت‭ ‬الموضة‭ ‬السياسية‭ ‬للأحزاب‭ ‬ان‭ ‬كل‭ ‬حزب‭ ‬اعد‭ ‬له‭ ‬مجموعة‭ ‬لا‭ ‬تحمل‭ ‬ختمه‭ ‬الرسمي‭ ‬يناور‭ ‬بها‭ ‬هنا‭ ‬وهناك،‭ ‬ويقدمها‭ ‬عند‭ ‬الضرورة‭ ‬بوصفها‭ ‬عناصر‭ […]

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