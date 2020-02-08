من هو زعيم القاعدة في الجزيرة الذي أعلن ترامب مقتله؟

2020/02/08 | 00:36 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- صنعاء‭ – ‬واشنطن‭-‬الزمان‭ ‬ أعلنت‭ ‬الولايات‭ ‬المتحدة‭ ‬الخميس‭ ‬أنها‭ ‬قتلت‭ ‬قاسم‭ ‬الريمي‭ ‬القائد‭ ‬اليمني‭ ‬لتنظيم‭ ‬القاعدة‭ ‬في‭ ‬جزيرة‭ ‬العرب‭ ‬الذي‭ ‬تبنى‭ ‬في‭ ‬السابق‭ ‬اعتداءات‭ ‬ضد‭ ‬غربيين‭.‬ وجاء‭ ‬في‭ ‬بيان‭ ‬للبيت‭ ‬الابيض‭ ‬‮«‬بتعليمات‭ ‬من‭ ‬الرئيس‭ ‬دونالد‭ ‬ترامب،‭ ‬نفذت‭ ‬الولايات‭ ‬المتحدة‭ ‬عملية‭ ‬في‭ ‬إطار‭ ‬مكافحة‭ ‬الإرهاب‭ ‬في‭ ‬اليمن‭ ‬ونجحت‭ ‬في‭ ‬تصفية‭ ‬قاسم‭ ‬الريمي‭ ‬مؤسس‭ ‬وقائد‭ ‬جماعة‭ ‬القاعدة‭ […]

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