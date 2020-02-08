المنافذ الحدودية تضبط مادة غذاء الطفل تم تزوير شهادة مطابقتها المواصفات في ميناء أم قصر 

2020/02/08 | 00:54 - المصدر: ساحات التحرير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد: أعلنت هيأة المنافذ الحدودية عن ضبط شاحنة محملة عليها حاوية بحجم (20)قدم بداخلها مادة ( غذاء طفل) ماركة (فرانس ليه) وبوزن (6180)كغم تم تزوير شهادة المطابقة ووثيقة الاطلاق التابعة لها بعد استكمال إجراءاتها الكمركية في منفذ ميناء أم قصر … Readmore

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