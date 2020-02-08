2020/02/08 | 00:57 - المصدر: راديو المربد

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شرطة النجف: استهداف مركز الرافدين للحوار بقنبلة يدوية هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع راديو المربد الإلكتروني بتاريخ: 2020/02/08 | 00:57.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع راديو المربد.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شرطة النجف: استهداف مركز الرافدين للحوار بقنبلة يدوية) نشر أولاً على موقع (راديو المربد) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شرطة النجف: استهداف مركز الرافدين للحوار بقنبلة يدوية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (راديو المربد).