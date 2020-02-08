2020/02/08 | 00:58 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

بغداد اليوم - النجف

افاد مصدر امني في محافظة النجف، السبت، باستهداف مركز الرافدين للحوار برمانة يدوية.

وقال المصدر...





ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه ( استهداف مركز الرافدين للحوار في النجف برمانة يدوية) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان ( استهداف مركز الرافدين للحوار في النجف برمانة يدوية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (بغداد اليوم).