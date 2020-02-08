الحشد الشعبي يكثف انتشاره في محيط مدينة سامراء

2020/02/08 | 00:58 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كثفت قوات اللواء التاسع في الحشد الشعبي الجمعة، انتشارها الأمني في محيط مدينة سامراء المقدسة بمحافظة صلاح الدين لحماية المراقد المقدسة....

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