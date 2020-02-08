2020/02/08 | 01:04 - المصدر: الصباح

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

واشنطن / وكالات

أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب تحقيقه «انتصارا كبيرا» بعد أن فشل الديمقراطيون في عزله من منصب الرئاسة، وفي كلمة له بالبيت الأبيض، أمس الجمعة (بتوقيت مناطق الشرق الأوسط) أشاد ترامب بالأعضاء الجمهوريين في مجلس الشيوخ الذين صوتوا ضد عزله بتهمتي إساءة استخدام السلطة وعرقلة عمل الكونغرس.

ووصف ترامب قضية عزله بأنها كانت «غير عادلة» بالنسبة إليه وإلى عائلته والبلاد، وقال إنه تحمل ما لا يتحمله رئيس آخر، مجددا التأكيد على أن الاتهامات الموجهة إليه كانت «كاذبة»، وأن مكالمته الهاتفية مع الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي كانت «مثالية».

وشن ترامب هجوما شرسا على الديمقراطيين ووصفهم بالـ «أشرار»، متهما إياهم بممارسة «سياسات قذرة» تجاهه، وقال: «إنهم عرفوا منذ البداية أننا أبرياء، لكنهم استمروا بذلك»، كما هاجم ترامب رئيسة مجلس النواب نانسي بيلوسي، واصفا إياها بـ «إنسانة سيئة للغاية».

يأتي ذلك في خضم توتر العلاقات بين الاثنين، وخاصة بعد أن امتنع ترامب عن مصافحة بيلوسي، أثناء إلقائه خطابه الثالث في الكونغرس بشأن الوضع في البلاد، وردت الأخيرة بتمزيق نسخة من الخطاب ورميها جانبا بطريقة استعراضية، ووصفت خطابه لاحقا بـ «الهراء».

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (ترامب يحتفل بـ «انتصار كبير» ) نشر أولاً على موقع (الصباح) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (ترامب يحتفل بـ «انتصار كبير» ) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الصباح).