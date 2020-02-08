كورونا يفضح وباءنا الحقيقي

2020/02/08 | 01:05 - المصدر: ساحات التحرير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- سناء العاجي* كم نكتة وصلتك عن الصين والصينيين والنقاب الذي أصبح إجباريا في الصين؟ كم تعليقا قرأته حول انتقام الله من الصينيين بسبب موقفهم من مسلمي الصين؟ في المرة الأولى قد تبتسم… لكنك، مع توالي هذا النوع من “النكات”، ومع … Readmore

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