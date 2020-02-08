أبل تعيد افتتاح مكاتبها في الصين

2020/02/08 | 01:06 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قالت شركة "أبل"، إنها تعمل على إعادة فتح مكاتبها، ومتاجرها، ومراكز خدمة العملاء الخاصة بها بداخل الصين، الأسبوع المقبل.

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