تخبط الحزب الديمقراطي أمام ترامب

2020/02/08 | 01:12 - المصدر: ساحات التحرير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- جويس كرم* المشهد جاء سورياليا من ولاية أيوا الريفية، وحيث أدى الخلل التكنولوجي ليل الاثنين إلى تأخر نتائج السباق الديمقراطي أكثر من 12 ساعة، وليخلق حالا من الارتباك داخل الحزب الأزرق.أيا كان اسم الفائز في أيوا فهو فقد الزخم … Readmore

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