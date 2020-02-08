محمد توفيق علاوي الشيعي الإسلامي الهادئ الطباع؟

2020/02/08 | 01:12 - المصدر: ساحات التحرير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مايكل نايتس* في 1 فبراير، منحت أكثرية الفصائل البرلمانية العراقية الرئيس برهم صالح الضوء الأخضر لترشيح محمد توفيق علاوي كرئيس وزراء مكلّف جديد.وسيحاول هذا المرشّح الشيعي الإسلامي الهادئ الطباع تشكيل حكومته والمصادقة عليها في الثلاثين يوما القادمة.وبينما يقوم … Readmore

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