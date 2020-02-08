مراسلنا: انفجار استهدف مركز الرافدين للحوار في النجف الأشرف

2020/02/08 | 01:37 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اصيب عنصر امني بانفجار استهدف مركز الرافدين للحوار في محافظة النجف الأشرف.

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