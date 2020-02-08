وزارة الدفاع: الى جميع النخب العراقية مرورا بالمتظاهرين السلميين الكرام.. (نحن سندكم)

2020/02/08 | 01:58 - المصدر: ساحات التحرير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد: أصدرت وزارة الدفاع البيان التالي: الى الشعب العراقي العظيم الى جميع النخب العراقية مرورا بالمتظاهرين السلميين الكرام..(نحن سندكم).الى بيرق الأمن والسلم الأهلي المتمثل بالجيش العراقي الباسل بكافة صنوفه واسلحته ورجاله وفرسانه..يمر بلدنا العزيز خلال هذه الايام … Readmore

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