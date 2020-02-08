مستشار الصدر العسكري يصل الى ساحة التحرير ويعقد اجتماعاً مع المتظاهرين

2020/02/08 | 01:59 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم - بغداد

وصل ابو دعاء العيساوي، المستشار العسكري لزعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، مساء الجمعة، الى ساحة التحرير وسط بغداد واجتمع مع المتظاهرين.

وقال مصدر لـ (بغداد اليوم)، ان "ابو دعاء العيساوي وصل قبل ساعة من الان الى ساحة التحرير وعقد اجتماع مع اصحاب الخيام في الساحة".

واضاف، ان "العيساوي اتفق مع المتظاهرين على اخراج اصحاب القبعات الزرقاء من خارج ساحة التظاهر وعدم التعرض للمتظاهرين".

وتابع، ان "المتظاهرين طالبوا العيساوي بتقديم اعتذار رسمي من قبل التيار للطلبة الذين تم الاعتداء عليهم".

بغداد اليوم - بغداد

ابدى القيادي في ائتلاف دولة القانون، بزعامة نوري المالكي، محمد الصيهود، الخميس ( 6شباط 2020)، تخوفه من حدوث "صفقات سياسية" في حكومة محمد توفيق علاوي فيما حذر الحكومة المقبلة من السعي لتبرئة م

بغداد اليوم- بغداد

وجهت صفحة صالح محمد العراقي، المقربة من زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، اليوم الجمعة، رسالة الى وزيري الدفاع والداخلية وجميع صنوف القوات الأمنية.

وكتب العراقي، في منشور له على ’’فيسبوك"، "رسالة..



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بغداد اليوم _ بغداد

أعلنت ممثلية أطباء العراق، اليوم الجمعة، عزمها الاضراب العام عن الدوام خلال الشهر المقبل، احتجاجاً على تراجع النظام الصحي وتفشي الفساد بوزارة الصحة والبيئة.

وذكرت ممثلية أطباء العراق، في بيان تلقت (بغداد اليوم) نسخة من

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