20 الى 27 ألف ارهابي اجنبي يتواجدون في العراق وسوريا

2020/02/08 | 01:59 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلن وكيل الأمين العام للأمم المتحدة ورئيس مكتب مكافحة الإرهاب ، فلاديمير فورونكوف، أن ما بين 20 الفا الى 27 ألف إرهابي أجنبي يتواجدون حاليا في العرا...

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