عباس علي العلي - من يفكك الأزمة؟ ومن يؤزم الواقع؟ ح2

2020/02/08 | 02:00 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #عباس_علي_العلي بعد إنهيار الدولة العثمانية في العراق وعلى يد المحتل الجديد بريطانيا سيدة العالم أنذاك وإعادة رسم الواقع السياسي والجغرافي للمنطقة بموجب معاهدة سايكس بيكو وما تلاها من تقاسم النفوذ بين بريطانيا وفرنسا وظهور النفط وأرتباط العراق بمشاريع تحديث العالم الرأسمالي، ظهرت حقيقة أن العراق بجغرافيته مهدد مع تبدل الأدوار الأستعمارية ليس لأنه نقطة أساسية في خارطة المصالح الدولية، بل لعمق التاريخ فيه وأثر ذلك ......

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