منظمة البديل الشيوعي في العراق - مجزرة المنتفضين في النجف إعلان دموي عن العد التنازلي للحقبة الصدرية في العراق

2020/02/08 | 02:00 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #منظمة_البديل_الشيوعي_في_العراق مجزرة المنتفضين في النجف إعلان دموي عن العد التنازلي للحقبة الصدرية في العراققامت ميلشيات التيار الصدري مساء يوم الأربعاء 5 شباط 2020 بارتكاب مجزرة بشعة قل مثيلها بحق المنتفضين في ساحة "الصدرين" في النجف حيث قتلوا وجرحوا العشرات من المنتفضين مستخدمين الرصاص الحي ومختلف الأسلحة النارية.كان انبثاق انتفاضة أكتوبر ضربة موجعة للصدريين وقواهم الميليشية القامعة للجماهير وبداية النهاية لهم، ول......

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