محمد بقوح - دشيريات (٣)

2020/02/08 | 02:00 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #محمد_بقوح قطعت الطريق المؤدي إلى سكن صفيحي "أيت الفيتنام"، مرورا بسور "دا العربي" الطويل وبابه القصديري العريض، المشدود حده مباشرة بتشابك خيط كثيف من سدرة الشوك اليابس الذي وضع هناك كسياج يحمي البيت الداخلي لعائلة كثيرة الأفراد، قدمت مؤخرا من جنوب الصحراء.تمتد بك قامتك النحيلة مشيا على أقدامك الصغيرة، بجانب حائط دار "محمد بيغربان"، في طريق درب إمزيلن المحجر و المغبر و المؤثث بسواد جانبي مجرى الماء المت......

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