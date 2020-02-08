2020/02/08 | 02:01 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- (شاهد)..أحمد حلمي يغنى «بنت الجيران» برفقة مطرب المهرجانات حسن شاكوش (المستقلة) – منى شعلان/ شارك النجم المصري «أحمد حلمي» جمهوره ، بمقطع فيديو ، جديد له ، وذلك عبر حسابه على موقع الصور والفيديوهات إنستغرام.وظهر «حلمي» فى الفيديو ، وهو يخاطب جمهوره ، قائلًا: “ياجماعة أنا عايز أسمعكم صوتي لأن أنا قررت أغني”، […]

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