2020/02/08 | 02:32 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قصور القلب الخطر الأكبر على النساء المستقلة / تختلف طريقة تأثير وتطوّر أمراض القلب لدى النساء عن الرجال، ويتطلّب ذلك اختلاف منهج العلاج.وبحسب تقديرات الجمعية الأمريكية للقلب يتوقع وفاة امرأة من كل 3 نساء بسبب القلب، كما يلاحظ تزايد أعداد المصابات بأمراض القلب وهن أقل من 55 عاماً.وقد أظهرت دراسات حديثة أن فشل […]

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