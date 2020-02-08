سامي الذيب - خيانة الإخوان الجمهوريين في السودان

2020/02/08 | 02:35 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #سامي_الذيب اعتقدنا أنّ السوادانيين خرجوا للمطالبة بإصلاحات سياسية واقتصادية وإذا بالإصلاح بدأ بالتطبيع مع النازية الصهيونيةيا خيبة المسعىوما خيب أملي خاصة هو البيان الذي اصدره الحزب الجمهوري الذي أسسه المرحوم محمود محمد طه والذي كتب عنه كابا بالعربية والفرنسية تكريما لهفقد جاء في صفحة فريد العليبي، استاذ فسلفة تونسي، ما يلي

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