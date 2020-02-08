الدفاع تصدر بيانا هاما بشأن الاحداث الأخيرة التي رافقت التظاهرات

2020/02/08 | 02:39 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اصدرت وزارة الدفاع، بيانا هاما بشأن الاحداث الاخيرة التي رافقت التظاهرات، فيما دعت القوات الامنية بمختلف صنوفها الى اخذ دورها الحازم تجاه من يعبث بامن واستقرار البلاد.

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