عطل يضرب تويتر في أنحاء عديدة من العالم

2020/02/08 | 02:39 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- فوجئ عدد كبير من مستخدمي منصة التدوين المصغر "تويتر" بعطل يضرب الموقع الشهير.

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