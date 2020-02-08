الصين تعلن ارتفاع عدد وفيات كورونا الى 717 شخصا

2020/02/08 | 03:41 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت سلطات الصحة الصينية ارتفاع حالات الوفاة جراء الالتهاب الرئوي الناجم عن فيروس (كورونا المستجد)، داخل البلاد، اليوم السبت، إلى 717، وأكثر من 33 ألف مصاب.

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