ترامب يقيل سفيرا أدلى بشهادة ضده خلال التحقيقات حول عزله

2020/02/08 | 04:12 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أفادت وسائل إعلام أميركية أنّ الرئيس دونالد ترامب أقال سفير الولايات المتّحدة لدى الاتحاد الأوروبي غوردون سوندلاند الذي أدلى بشهادة خلال التحقيقات التي أجراها مجلس النواب في إطار إجراءات عزل الرئيس الجمهوري.

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