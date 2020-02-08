2020/02/08 | 06:19 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- إصابة 3 مدنيين بانفجار ناسفة داخل عجلة لنقل الركاب في بغداد المستقلة / أفاد مصدر في الشرطة، الجمعة، بأن ثلاثة مدنيين أصيبوا بانفجار عبوة ناسفة داخل عجلة لنقل الركاب جنوب شرقي بغداد.وقال المصدر إن “عبوة ناسفة كانت موضوعة داخل عجلة نوع كيا (نقل ركاب)، انفجرت ضمن منطقة جسر ديا لى، ما أسفر عن إصابة […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (إصابة 3 مدنيين بانفجار ناسفة داخل عجلة لنقل الركاب في بغداد) نشر أولاً على موقع (الصحافة المستقلة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (إصابة 3 مدنيين بانفجار ناسفة داخل عجلة لنقل الركاب في بغداد) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الصحافة المستقلة).