2020/02/08 | 06:21 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مقتل شابة سعودية برصاصة تخترق وجهها يثير ضجة المستقلة / لقيت شابة سعودية مصرعها، أمس الخميس، بعد إصابتها بطلق ناري اخترق وجهها.وذكرت صحيفة “سبق” إن الجهات الأمنية بمنطقة جازان، فتحت تحقيقا، في حادثة مقتل فتاة عشرينية بعيار ناري بمحافظة أحد المسارحة.وأضافت الصحيفة أن الفتاة توفيت فور تلقيها رصاصة اخترقت وجهها، “وبدأت الجهات […]

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