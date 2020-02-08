2020/02/08 | 06:28 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- صحيفة امريكية: حرب العراق كلفت واشنطن 2 ترليون دولار استقطعت من دافعي الضرائب المستقلة / ذكرت صحيفة “بزنز انسايدر” الاقتصادية الأميركية في تقرير نشر اليوم الجمعة، ان الحرب في العراق كلفت الولايات المتحدة الأميركية اكثر من 2 ترليون دولار، مشيرة الى ان اموال الحرب هذه استقطعت من دافعي الضرائب.وقالت الصحيفة في عددها اليوم، […]

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