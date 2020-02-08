ترامب يقيل الشاهدين الرئيسيين في محاكمة عزله

2020/02/08 | 08:11 - المصدر: شفق نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ ذكرت وكالة "سي إن إن" الإخبارية أن الرئيس الأميركي دونالد ترامب، أقال اثنين من معاونيه، والاثنين كانا ضمن قائمة الشاهدين الرئيسيي في محاكمة العزل التي أطلقها الديمقراطيون ضده وانتهت بتبرئته من طرف مجلس الشيوخ.

ويتعلق الأمر بالملازم أوليكس فيندمان، الخبير الأعلى في ملف أوكرانيا في مجلس الأمن القومي، وكذا سفير الولايات المتحدة لدى الاتحاد الأوروبي جوردون سندلاند.

وقال أحد مستشاري ترامب إن قرار الإقالة بمثابة رسالة مفادها أن التحيز ضد الرئيس لن يتم التسامح معه.

يذكر أن فيندمان أسرّ لبعض أصدقائه قبل أشهر أنه يتوقع من الرئيس إقالته، وفقا لبيان لهيئة محاميه، لكنه كان يتوقع أن يحدث ذلك في حدود شهر يوليو المقبل.

بينما قال سندلاند في بيان إنه استدعي من طرف واشنطن ولم يعد يمثل الولايات المتحدة في الاتحاد الأوروبي وذلك إثر إقالة ترامب له.

سوندلاند كتب معلقا على نهاية مهمته "أنا ممتن للرئيس ترامب لمنحه الفرصة لي للخدمة، وللوزير بومبيو لدعمه المستمر، وللمحترفين الاستثنائيين والمتفانين في بعثة الولايات المتحدة لدى الاتحاد الأوروبي.



أنا فخور بإنجازاتنا".

وتدهورت علاقات سندلاند بالبيت الأبيض وترامب منذ شهادته ضمن مسار محاكمة العزل الذي قاده المعسكر الديمقراطي.

ويقول شخص مطلع على الموقف إن علاقات سندلاند بالبيت الأبيض وترامب تلاشت بشكل سيئ منذ أن أدلى بشهادته العام الماضي.

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