اختراقات تعصف بفيسبوك لحساباتها على تويتر وانستجرام

2020/02/08 | 08:11 - المصدر: شفق نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ قال مركزالاعلام الرقمي DMC ان حساب شركة فيسبوك الرسمي وحساب ماسنجر على منصة تويتر تعرضا للاختراق فجر اليوم السبت بواسطة مجموعة تدعى Ourmine لحقها اختراق لحساباتهم على انستغرام ايضا.

وواضاف المركز في بيان ورد لشفق نيوز ان المخترقين تمكنوا من الوصول لحساب فيسبوك على Khoros وهي منصة لادارة حسابات التواصل الاجتماعي ثم نشروا تغريدات مكثفة للاعلان عن اختراقهم للحساب قبل ان تستعيد الشركة السيطرة على حساباتها.

واكد المركز ان حساب فيسبوك وحساب مسنجر على منصة انستغرام تم اختراقهما ايضاً من نفس الفريق ونشر صور اعلان الاختراق وتغيير عنوان الشركة في الحساب.

وبيّن المركز ان المجموعة ذاتها سبق واخترقت حساب مؤسس تويتر جاك دورسي في العام الماضي وحسابات NFL و ESPN في الاسبوع الماضي.

جدير بالذكر ان تويتر اكدت حدوث عملية الاختراق في بيان صحفي مبينة ان الاختراق تم بواسطة اختراق منصة طرف ثالث تستخدمها فيسبوك لادارة حساباتها.

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