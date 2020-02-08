2020/02/08 | 08:11 - المصدر: راديو المربد

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- 625 الف تلميذ وتلميذة يتوجهون لأداء امتحانات نصف السنة بالبصرة هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع راديو المربد الإلكتروني بتاريخ: 2020/02/08 | 08:11.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع راديو المربد.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (625 الف تلميذ وتلميذة يتوجهون لأداء امتحانات نصف السنة بالبصرة) نشر أولاً على موقع (راديو المربد) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (625 الف تلميذ وتلميذة يتوجهون لأداء امتحانات نصف السنة بالبصرة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (راديو المربد).