سيتين يختار صفقة برشلونة المنتظرة

2020/02/08 | 08:27 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قال تقرير صحفي إسباني، إن كيكي سيتين، المدير الفني لبرشلونة، استقر على المهاجم المنتظر التوقيع معه بعد إصابة عثمان ديمبلي الذي سيغيب لنهاية الموسم.ومن المتوقع أن يحصل برشلونة على استثناء من جانب الاتحاد الإسباني، بضم لاعب جديد رغم إغلاق باب القيد، في حالة تأكد غياب ديمبلي لمدة لن تقل عن 5 أشهر.وارتبط اسم […]

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