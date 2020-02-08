2020/02/08 | 08:28 - المصدر: موازين

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ترامب يقيل سفيرا شهد ضده في قضية العزل هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع موازين الإلكتروني بتاريخ: 2020/02/08 | 08:28.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع موازين.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (ترامب يقيل سفيرا شهد ضده في قضية العزل) نشر أولاً على موقع (موازين) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (ترامب يقيل سفيرا شهد ضده في قضية العزل) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (موازين).