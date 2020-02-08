أحوال الطقس في اقليم كوردستان والعراق


أحوال الطقس في اقليم كوردستان والعراق
2020/02/08 | 08:28 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني
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