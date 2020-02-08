وزير الموارد المائية : السدود والخزين المائي في العراق بحالة جيدة جدا

2020/02/08 | 08:35 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- بغداد اعلن وزير الموارد المائية جمال العادلي، ان وضعية السدود في عموم العراق جيدة جدا، وان البلاد تملك خزين مائي كافي لروي الاراضي الزراعية.وقال بيان للوزارة، تلقته، العهد نيوز، اليوم السبت، ان “الوزير العادلي زار برفقة وفد من الوزارة سدي جاي والعظيم في محافظتي كركوك وديالى للاطلاع على الاجراءات التشغيلية المتخذة من […]

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