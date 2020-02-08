رفض واسع بالكونغرس الأمريكي لصفقة ترامب المعروفة بـ “صفقة القرن”

2020/02/08 | 08:35 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أدان 107 نواب في الكونغرس الأمريكي عن الحزب الديمقراطي، صفقة ترامب للتسوية المعروفة إعلاميا بـ”صفقة القرن”.وأفادت القناة الاسرائيلية الـ”13″، بأن النواب الديمقراطيين الـ107 حذروا من أن “صفقة القرن” تهدد بتجدد العنف في الكيان الاسرائيلي والأراضي الفلسطينية المحتلة، كما تهدد أيضا معاهدتي التسوية بين “إسرائيل” وكل من الأردن ومصر.وذكرت القناة بأن 107 من النواب […]

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